Британський боксер Прайс розповів, хто зможе перемогти Усика
Джерело:talkSPORT
Британський боксер Девід Прайс розповів, хто може здолати непереможного Олександра Усика на рингу. Він переконаний, що це до снаги його земляку.
Девід виокремив двох боксерів
Прайс заявив, що іменитого українського боксера зможе перемогти Тайсон Ф'юрі. На його думку, йому це вдасться завдяки унікальному стилю боксування.
Варте уваги Зі мною, – Усик зробив заяву, з ким Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій
Ф’юрі – єдиний боксер, який може перемогти Усика. Він не б'ється за підручником, який може прочитати добре навчений боєць,
– наголосив британець.
Також Девід виокремив ще одного британського боксера – Джо Джойс. За його словами, він теж може перемогти Усика.
"Я думаю, що він може доставити Усіку проблем за рахунок габаритів, сили, кондицій та нестандартної манери ведення бою, навіть у плані завдання ударів", – додав боксер.
Усик – Ф'юрі: чи відбудеться поєдинок
- Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу.
- Тепер українець повинен зустрітися з британцем у реванші.
- Натомість з'явився ще один охочий вийти на ринг проти Усика. Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівається на відмову Ентоні від реваншу. А тим часом він міг би влаштувати протистояння з українцем.
- Олександр неодноразово говорив, що хотів би вийти на ринг проти Ф'юрі.
- WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Та нещодавно промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Тайсон не захищатиме титул у наступному поєдинку. Оскільки Діллан не завершив судову тяганину з WBC.
- Промоутер Усика розповів, що Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем. Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.
- Також нещодавно Ф'юрі повідомив, що незабаром буде відомо з ким він позмагається у наступному поєдинку. Усик прокоментував пост у мережі та написав, що саме він стане наступним суперником британця.