Британський бігун здав позитивний тест на кокаїн перед Олімпійськими іграми
14 липня 2021 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:Times
Британський спортсмен Олівер Дастін ризикує пропустити Літні Олімпійські ігри в Токіо. Бігун здав позитивний тест на кокаїн.
Бігун вважає себе "чистим"
У допінг-пробі британського бігуна Олівера Дастіна були виявлені сліди кокаїну.
До речі Знову мельдоній: двоє російських спортсменів попалися на допінгу перед Олімпіадою
20-річний спортсмен, який спеціалізується у бігу на середні дистанції, найняв юристів для захисту своїх інтересів.
Дастін завоював право виступити на Олімпіаді у Токіо на дистанції 800 метрів. У відборі він продемонстрував 9 час, показавши результат 1.43,82.Зауважимо, що подібний інцидент нещодавно стався з американкою Ша'Керрі Річардсон. 21-річна спортсменка відсторонена за вживання марихуани.
Допінг не дозволить поїхати на Ігри в Токіо й декільком українським спортсменам:
- дискваліфікацію на 4 роки за провалений допінг-тест отримав Олег Верняєв;
- важкоатлета Дмитра Чумака звинуватили у підкупі допінг-офіцера;
- позитивний допінг-тест здав боксер Євген Барабанов.
Олімпійські ігри у Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня.