Британський бігун здав позитивний тест на кокаїн перед Олімпійськими іграми

Британський спортсмен Олівер Дастін ризикує пропустити Літні Олімпійські ігри в Токіо. Бігун здав позитивний тест на кокаїн.

Бігун вважає себе "чистим"

У допінг-пробі британського бігуна Олівера Дастіна були виявлені сліди кокаїну.

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20-річний спортсмен, який спеціалізується у бігу на середні дистанції, найняв юристів для захисту своїх інтересів.

Дастін завоював право виступити на Олімпіаді у Токіо на дистанції 800 метрів. У відборі він продемонстрував 9 час, показавши результат 1.43,82.

Зауважимо, що подібний інцидент нещодавно стався з американкою Ша'Керрі Річардсон. 21-річна спортсменка відсторонена за вживання марихуани

Допінг не дозволить поїхати на Ігри в Токіо й декільком українським спортсменам:

Олімпійські ігри у Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня.