Бегун считает себя "чистым"

В допинг-пробе британского бегуна Оливера Дастина были обнаружены следы кокаина.

Кстати Снова мельдоний: двое российских спортсменов попались на допинге перед самой Олимпиадой

20-летний спортсмен, специализирующийся в беге на средние дистанции, нанял юристов для защиты своих интересов.

Дастин завоевал право выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 800 метров. В отборе он продемонстрировал 9 час, показав результат 1.43,82.

Заметим, что подобный инцидент недавно произошел с американкой Ша'Керри Ричардсон. 21-летняя спортсменка отстранена за употребление марихуаны.

Допинг не позволит поехать на Игры в Токио и нескольким украинским спортсменам:

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.