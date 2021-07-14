Бегун считает себя "чистым"
В допинг-пробе британского бегуна Оливера Дастина были обнаружены следы кокаина.
Кстати Снова мельдоний: двое российских спортсменов попались на допинге перед самой Олимпиадой
20-летний спортсмен, специализирующийся в беге на средние дистанции, нанял юристов для защиты своих интересов.
Дастин завоевал право выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 800 метров. В отборе он продемонстрировал 9 час, показав результат 1.43,82.
Допинг не позволит поехать на Игры в Токио и нескольким украинским спортсменам:
- дисквалификацию на 4 года за проваленный допинг-тест получил Олег Верняев;
- тяжеловеса Дмитрия Чумака обвинили в подкупе допинг-офицера;
- положительный допинг-тест сдал боксер Евгений Барабанов.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.