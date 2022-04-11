Бринзак підтвердив свій відхід із посади президента федерації біатлону
11 квітня 2022 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:Biathlon.com.ua
Вже незабаром на посаді президента федерації біатлону України з'явиться новий керівник. Це вже точно буде не Володимир Бринзак.
Більше без Бринзака
Закінчення епохи на цій керівній посаді підтвердив сам Володимир Бринзак. Нинішній президент федерації біатлону України займає це крісло ще з далекого 1998 року.
До теми Бринзак не братиме участь у виборах президента федерації біатлону України
18 травня відбудеться звітно-виборча конференція, де відбудуться вибори нового президента. швидше за все, що вона відбудеться у вигляді відеоконференції.
Скандал із Бринзаком навколо натуралізованих біатлоністок
- Нещодавно Бринзак потрапив у скандальну ситуацію із натуралізованими біатлоністками. На момент початку війни усі колишні росіянки, які тепер виступають під синьо-жовтим прапором, перебували у Росії. Президент федерації заявив, що у травні планується збір команди, де буде визначена доля натуралізованих спортсменок.
- Багато українських біатлоністів звинуватили очільника у брехні, у тому числі капітан чоловічої команди Дмитро Підручний.
- Колишня біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що ще у перші дні війни Бринзак особисто відвіз колишніх російських біатлоністок у Росію.
- Інша українка Юлія Городна розповіла, що ексросіянка Дар'я Сідорова відмовилась жити в одній кімнаті з українками на зборах.
- Біатлоніст юніорської команди Віталій Мандзин не хоче більше бачити у команді колишніх росіянок.