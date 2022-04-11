Бринзак підтвердив свій відхід із посади президента федерації біатлону

Вже незабаром на посаді президента федерації біатлону України з'явиться новий керівник. Це вже точно буде не Володимир Бринзак.

Більше без Бринзака

Закінчення епохи на цій керівній посаді підтвердив сам Володимир Бринзак. Нинішній президент федерації біатлону України займає це крісло ще з далекого 1998 року.

До теми Бринзак не братиме участь у виборах президента федерації біатлону України

18 травня відбудеться звітно-виборча конференція, де відбудуться вибори нового президента. швидше за все, що вона відбудеться у вигляді відеоконференції.

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