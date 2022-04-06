Городна: В Росії таке дно не потрібне

Юлія Городна вступила у діалог із читачами біатлонного пабліка. Українська біатлоністка прокоментувала слова Дар'ї Сідорової, яка вперше висловила свою думку про війну в Україні.

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З вересня 2021 року стало відомо, що колишня росіянка Сідорова виступатиме під прапором України. Однак понад місяць замовчувала свою позицію щодо війни в Україні, яку розпочала її рідна країна.

Городна розповіла, що Сідорова відмовлялась жити в одній кімнаті з українками під час тренувальних зборів. Така історія сталась вже після переходу у синьо-жовту команду.

Вона просто зрозуміла, що їй більше ніде платити не будуть за те, що вона на карантині сидить, і робити для неї всі умови як завжди. А в Росії таке дно не потрібне. Як нам ставитися до спортсменки, яка на зборі сказала що не буде жити з українками? Коли вже перейшла в Україну і там були тренувальні збори?,

– відповіла Городна.



Відповідь на коментар Сідорової / Скриншот із біатлонного пабліка

"Не мовчала лише Абрамова, цим все сказано"

Юлія додала, що з натуралізованих біатлоністок із Росії свою думку висловила лише Ольга Абрамова.

Моя думка, що потрібно підіймати своїх спортсменів, і не буде таких питань. З початку війни не мовчала лише Абрамова, тому, я думаю, що цим все сказано,

– написала українська біатлоністка.

Сідорова сказала, що проти війни в Україні, але не засудила агресію зі сторони її рідної країни. Вона хоче у майбутньому виступати за українську збірну та розповіла, що повернулась у Росію лише за певними документами. На момент початку воєнних дій біатлоністка перебувала у Росії.

Інша ексбіатлоністка з України Христина Ковальова розповіла, що виїздом натуралізованих спортсменок у Росію особисто займався президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.