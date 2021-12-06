Бринзак назвав умови, за яких сестри Семеренко зможуть повернутися на Кубок світу

Після завершення другого етапу Кубка світу з біатлону стало відомо, що Віта та Валентина Семеренко до кінця року будуть виступати на Кубку IBU. Це пов'язано з не надто втішними результатами спортсменок.

Бринзак: Вони можуть повернутись у будь-який час

За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, Віта та Валентина "у будь-який час" зможуть повернутися до основної збірної. Для цього їм потрібно продемонструвати хороші показники на Кубку IBU.

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Якщо вони покажуть, що в них покращиться хід і вони будуть конкурентоспроможні, то вони можуть повернутись у будь-який час у команду. Але якщо не буде переваги над молодими спортсменками, то, авжеж, молодим даватимуть дорогу, аби на майбутнє вони отримали досвід. Нам це важливо,

– наголосив фахівець.

Бринзак зазначив, що п'яту квоту збірної України на Кубку світу заповнить Ірина Петренко. Біатлоністка через погане самопочуття не стартувала на першому етапі в Естерсунді.

Для неї сезон розпочався на Кубку IBU в норвезькому Шушені. У суперспринті українка виграла "срібло".