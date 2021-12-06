Бринзак: Они могут вернуться в любое время

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, Вита и Валентина "в любое время" смогут вернуться в основную сборную. Для этого им нужно показать хорошие показатели на Кубке IBU.

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Если они покажут, что у них улучшится ход и они будут конкурентоспособны, они могут вернуться в любое время в команду. Но если не будет преимущества над молодыми спортсменками, то, конечно, молодым будут давать дорогу, чтобы на будущее они получили опыт. Нам это важно,

– подчеркнул специалист.

Бринзак отметил, что пятую квоту сборной Украины на Кубке мира заполнит Ирина Петренко. Биатлонистка из-за плохого самочувствия не стартовала на первом этапе в Эстерсунде.

Для нее сезон начался на Кубке IBU в норвежском Шушене. В суперспринте украинка выиграла "серебро".