Сестри Семеренко відправляться на Кубок IBU

Рішення ухвалив тренер жіночої збірної України Урош Велепець. Олімпійські чемпіонки пропустять етапи Кубка світу в австрійському Хохфільцені та французькому Аннесі.

Варте уваги Біатлоністка Семеренко відмовилася давати коментарі до кінця сезону

Велепець заявив, що розраховує на сестер Семеренко у цьому сезоні. Та водночас він вважає, що сестрам потрібно набрати форму на нижчому рівні змагань.

Обидві українські біатлоністки відправляться на Кубок IBU.

Дамо Семеренко шанс потренуватися, тому що ходом вони були дедалі повільніше з кожною наступною гонкою. Просто потренуватися, пробігти етапи Кубка IBU до нового року. Вони нам потрібні у будь-якому стані, і тому вони зараз готуватимуться до січневих етапів. У Хохфільцені – теж естафета, треба розібратися і поставити якісь нові стандарти,

– сказав словенський тренер.

До уваги. Сестри Семеренко готувалися до нового сезону з особистим тренером Григорієм Шамраєм.

Як сестри Семеренко розпочали сезон