Перспективний український боксер Владислав Сіренко наступний свій поєдинок проведе у Києві. У поєдинку проти Константина Довбищенка він змагатиметься за вакантний титул WBC Asia.

Сіренко поки не знає поразок на професійному ринзі. Він провів 14 боїв і у всіх переміг. У 13 боях перемога була здобута достроково. Відтак Сіренко наразі є чинним володарем поясів WBF International, German International та EBP в суперважкій вазі.

Останній поєдинок Сіренко провів на початку серпня в рамках дебютного шоу компанії Олександра Усика, рішенням суддів перемігши Павла Кроленка (3-6, 2 КО).

У Костянтина Довбищенка не такий вдалий послужний список. Він програв попередні два бої, але провів їх проти провідних українських бійців дивізіону – Андрія Руденка та Олександра Захожого.

"Круто нарешті знати дату повернення на ринг. І тим більше радий знати, що бій буде титульним. Коли дізнався, що бій буде саме з Довбищенком то щиро зрадів. Упевнений, що у нас з ним вийде видовищне протистояння. Костя аж ніяк не простий суперник. Він дуже стійкий, упертий і досвідчений. Всі ці якості він яскраво показав у боях, які я бачив. Я готуюся до важкого випробування", – заявив Сіренко.

Варте уваги У бою з Джошуа Усик – андердог: промоутер з США не вірить у сили українця

Бій відбудеться в Києві в грудні. Коли саме і де саме – стане відомо згодом. В основному карді U Lions Boxing Promotion заплановано чотири професійні поєдинки. З них три за участі чоловіків, і ще в одному бою зійдуться дівчата. Загалом в цей вечір очікується від 7 до 9 боїв.