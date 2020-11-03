Колишній чемпіон світу з боксу у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер опинився в тюрмі. Все через неповагу до суду. В січні 2021 року Бронер може провести бій проти українця Івана Редкача.

Едріен Бронер опинився за ґратами за рішенням суду в місті Клівленд. Все через те, що він так і не зміг пояснити в суді, чому досі не заплатив 830 тисяч доларів. Ці гроші він мав заплатити жінці, яка звинувачувала його в сексуальних домаганнях.

Варте уваги Хто наступний суперник Усика: названі головні претенденти

В чому суть справи

У листопаді 2018 року Бронера звинуватили у сексуальному домаганні в нічному клубі. Боксер визнав вину в кримінальному суді. І отримав вирок – два роки умовно. У цивільному суді, куди звернулася потерпіла, його зобов'язали виплатити 830 тисяч доларів. Виявилося, що в цьому суді у Бронера вже не було адвокатів.

Однак Бронер так і не заплатив цієї суми. Тож він знову потрапив на лаву підсудних, пише Clevelend.com. Цього разу в суді в нього вимагали пояснень, чому він досі не виплатив компенсацію. Боксер заявив, що в нього лише 13 доларів готівкою. І більше грошей немає. натомість суддя заявила, що Бронер нещодавно виклав в Instagram відео, на якому зображені пачки доларів.

Бронер пояснив, що це гроші, які надіслали йому друзі, які знають про його важке фінансове становище. А заплатити компенсацію він зможе лише у січні 2021 року. Тоді у нього запланований бій, за який він має отримати чималий гонорар.

Однак суддю такі слова не надто переконали. І вона відправила його за ґрати. Перебуватиме він там до того часу, поки не зможе надати необхідну інформацію про свої кошти та виплату компенсацій.

Бій Бронера проти Редкача

Бій в січні 2021 року, про який говорить Бронер – проти українця Івана Редкача. Сторони поки офіційно не підписали угоду, але про неї заявляли обоє боксерів.

Та поки Бронеру доведеться замість підготовки до бою перебувати в тюрмі.