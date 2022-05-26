Шотландці продовжують підтримувати Україну

Шотландія буде майбутнім суперником України на футбольному полі, але не у війні проти Росії. Шотландці стоять на боці українського народу, який мужньо боронить свою країну від окупанта.

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Свою солідарність українцям фанати збірної Шотландії висловлять перед поєдинком плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Уболівальники в унісон усім стадіоном у Глазго виконають гімн України.

Помічником у цьому шотландцям стане мовний додаток Duolingo, який видаватиме глядачам фонетичні посібники легшої версії тексту у вигляді листівок.

Довідка. Duolingo – електронна платформа, яка допомагає вивчати мови. Має платний та безкоштовний види акаунтів.

Також текст українського гімну буде розміщений у соціальних мережах додатка разом із його перекладом. Як сказав менеджер Duolingo Колін Воткінс, що таку ініціативу буде впроваджено для того, щоб на увесь світ заявити про свою підтримку Україні.

Поєдинок проти Шотландії представник додатка називає більше, ніж просто футбольною грою.

Футбол об’єднує людей, особливо чемпіонат світу, але ми всі знаємо, що цей матч має ще більше значення. За ним будуть спостерігати у світі.‎ ‎Ми хочемо, щоб всі вболівальники Шотландії й всі футбольні фанати проявили свою солідарність у пісні та показали, що вони єдині з Україною,

– розповів менеджер додатка.



Гімн України для шотландців / Фото з STV.TV

Збірна України готується до Шотландії