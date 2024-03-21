Анонс матчу Боснія і Герцеговина – Україна: що треба знати про гру плей-оф відбору на Євро-2024

Боснія і Герцеговина та Україна зійдуть у матчі за вихід у фінал стикових ігор кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. Розповідаємо про всі основні аспекти зустрічі у місті Зениця.

Сьогодні, 21 березня, збірна України проведе перший матч плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у півфіналі зустрінеться зі збірною Боснії і Герцеговини на виїзді у місті Зениця. Початок – о 21:45 за київським часом. 24 канал пропонує читачам анонс цієї надважливої для "синьо-жовтих" зустрічі.

Слідкуйте з нами Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Україна у кваліфікації на Євро-2024

Україні відверто не пощастило із жеребом у кваліфікації на чемпіонат Європи. Наша команда отримала в суперники не лише слабеньку Мальту, а ще і кусючу Північну Македонію та, що найважливіше, обох фіналістів минулого Євро Англію та Італію.

Завдання посісти місце у топ-2 виглядало надскладним, але підопічні Реброва були близькими до сенсації. Взявши максимум очок з андердогами, Україна змогла зіграти "вдома" внічию як з англійцями, так і з італійцями. Втім команда Гарета Саутгейта із запасом виграла групу.



Збірна України не пройшла на Євро через групу кваліфікації / сайт УАФ

У свою чергу "Скуадра Адзурра" випередила Україну лише за особистими зустрічами (1:2, 0:0). Причому в останньому турі підопічні Реброва могли розраховувати на перемогу, якби арбітр поставив очевидний пенальті на Михайлові Мудрику в компенсований час. Втім суддя заплющив на це очі.

Тим не менше, попри провал у групі кваліфікації Україна отримала додатковий шанс вийти на Євро. Згідно з рейтингом останньою Ліги націй, "синьо-жовті" увійшли у топ-4 найкращих команд дивізіону В, які не подолали групу відбору.

Провал Боснії і Герцеговини

Жереб визначив у суперники Україні команду Боснії і Герцеговини. Балканці вдало зіграли Лігу націй 2022-2023 та вийшли в дивізіон А. Проте у групі кваліфікації команда відверто зганьбилась та посіла передостаннє місце в групі з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ісландією та ЛІхтенштейном.



Едін Джеко – лідер збірної Боснії і Герцеговини / Getty Images

На рахунку боснійців три перемоги (дві над Ліхтенштейном та дома над Ісландією) та сім поразок. При цьому команда аж двічі змінювала тренера протягом відбору. Зрештою на фініші групової стадії балканців очолив відомий серб Саво Мілошевич, який, до речі, народився саме у Боснії і Герцеговині.

Що із себе представляють боснійці

Склад "драконів" не можна назвати дуже сильним, це і є однією з причин останніх провалів. У Боснії є кілька гучних імен накшталт Едіна Джеко або Міралема П'янича. Втім їх найкращі часи залишились у 10-их. 38-річний форвард дограє у Фенербахче, а 33-річний хавбек поїхав на заробітки в Аль-Шарджу (ОАЕ).

На топовому рівні наразі виступають хіба що ексгравець Арсеналу Сеад Колашинац, який зараз виступає за Аталанту, а також 25-річний Ермедін Демірович. Форвард Аугсбурга цього сезону забив вже 14 голів у Бундеслізі.

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Інші ж гравці грають у більш скромних клубах, а четверо з них навіть не цураються грати в чемпіонаті Росії. Transfermarkt оцінює склад Боснії і Герцеговини всього у 119,9 мільйона євро. Для порівняння, збірна України "коштує" 341,5 мільйона, тобто майже втричі дорожче.

Тренер-любитель Росії

До речі, варто окремо сказати про наставника команди. Мілошевич відомий своєю ігровою кар'єрою в Партизані, Астон Віллі, Пармі, Сарагосі, Еспаньолі, Сельті та Осасуні, а також російському Рубіні. В останньому клубі Саво перетнувся із Сергієм Ребровим, з яким став чемпіоном країни-терористки.

Крім того, форвард награв 102 матчі за збірні Югославії, Сербії та Чорногорії і Сербії, забивши 37 голів. А на Євро-2000 він став найкращим бомбардиром турніру, забивши п'ять м'ячів. Також Саво вже під час повномасштабної війни вирішив пожаліти росіян, яких відсторонили від спорту, що явно не додає йому плюсів.

Кадрові проблеми України

Боснія і Герцеговина підійшла до березневих матчів без суттєвих кадрових втрат. Єдиною більш менш важливою можна назвати хавбека Бешикташу Аміра Хаджиахметовича, але він не є стабільним гравцем основи.

А ось Сергій Ребров підходить до надважливих матчів з чималими проблемами. В першу чергу, варто згадати про відсутність базового гравця опорної зони Тараса Степаненка, який продовжує заліковувати травму. Тренер припускав, що хавбек Шахтаря може бути готовим до другого березневого матчу.



Збірна України з футболу / сайт УАФ

Втім проти боснійців доведеться обходитися без Тараса. Крім того, до збірної не зміг доєднатися капітан команди Андрій Ярмоленко, який з жовтня не мав ігрової практики через пошкодження. А напередодні березневого збору травми зазнав вінгер Жирони Віктор Циганков.

Футболіст прибув у розташування збірної, але його участь як мінімум у зустрічі з Боснією і Герцеговиною малоймовірна. Менш вагомою втратою є Віталій Буяльський. Лідер Динамо не є гравцем основи у збірній, а на його позиції зберігається висока конкуренція.

Очні матчі

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Судаков, Зінченко – Зубков, Довбик, Мудрик.

Україна та Боснія і Герцеговина мають у своєму активі лише дві зустрічі одна з одною. У кваліфікації до ЧС-2022 підопічні Петракова потрапили в один квартет з балканцями. Боснійці стали передостанніми, а наша команда посіла друге місце та вийшла у плей-оф.

В очних матчах перевага була на нашому боці. У Львові балканці зуміли вирвати нічию (1:1). На ранній гол Ярмоленка суперник відповів точним ударом Ахмедходжича за 13 хвилин до кінця. А ось в останньому турі підопічні Петракова взяли три очки завдяки голам Зінченка та Довбика (2:0).

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Прогноз Favbet

Букмекери вважають команду Сергія Реброва фаворитом дуелі. Коефіцієнт на прохід "синьо-жовтих" становить 1,50, тоді як на успіх боснійців – 2,80. Якщо ж казати про основний час, то тут перемога України оцінюється у 2,06.

На нічию та перехід зустрічі в екстратайми можна поставити за 3,55, а на господарів – за 3,90. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,82. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні гравці:

Артем Довбик (Україна) – 3,00

Роман Яремчук (Україна) – 3,00

Владислав Ванат (Україна) – 3,75

Данило Сікан (Україна) – 3,75

Едін Джеко (Боснія і Герцеговина) – 4,00

Михайло Мудрик (Україна) – 4,00

Смаїл Превляк (Боснія і Герцеговина) – 4,00

Ермедін Демірович (Боснія і Герцеговина) – 4,50

Руслан Маліновський (Україна) – 4,50

Харіс Табакович (Боснія і Герцеговина) – 4,50

Як потрапити на Євро

Перемога у звітному матчі дасть одній з команд право зіграти у фіналі плей-оф, де і буде розігруватися путівка на чемпіонат Європи-2024. Переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна зіграє вдома проти Ізраїля або Ісландії, які гратимуть один з одним у паралельному півфіналі.



Україна прагне потрапити на Євро-2024 / сайт УАФ

Фінальна зустріч плей-оф відбору пройде 26 березня о 21:45 за київським часом. Володар путівки на Євро потрапить у фінальній частині у квартет Е до Бельгії, Румунії та Словаччини. Сам чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

Де дивитися матчі плей-оф

Півфінал та фінал стикових ігор будуть показані в Україні в прямому ефірі. Офіційними трансляторами матчів збірної України є Суспільне, а також ОТТ-платформа Megogo. Перші покажуть матч на кабельному телебаченні на своїх регіональних каналах.

У свою чергу через інтернет гра буде доступна лише на Megogo. За півтори години до матчу ресурс розпочне передматчеву аналітичну студію з експертами. Коментаторами матчу Боснія і Герцеговина – Україна стануть Роберто Моралес та Сергій Лук'яненко.

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