Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в полуфинале встретится со сборной Боснии и Герцеговины на выезде в городе Зеница. Начало – в 21:45 по киевскому времени. 24 канал предлагает читателям анонс этой важнейшей для "сине-желтых" встречи.

Следите с нами Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Евро-2024

Украина в квалификации на Евро-2024

Украине откровенно не повезло со жребием в квалификации на чемпионат Европы. Наша команда получила в соперники не только слабенькую Мальту, а еще и кусачую Северную Македонию и, что самое важное, обоих финалистов прошлого Евро Англию и Италию.

Задача занять место в топ-2 выглядела сверхсложной, но подопечные Реброва были близки к сенсации. Взяв максимум очков с андердогами, Украина смогла сыграть "дома" вничью как с англичанами, так и с итальянцами. Впрочем команда Гарета Саутгейта с запасом выиграла группу.



Сборная Украины не прошла на Евро через группу квалификации / сайт УАФ

В свою очередь "Скуадра Адзурра" опередила Украину лишь по личным встречам (1:2, 0:0). Причем в последнем туре подопечные Реброва могли рассчитывать на победу, если бы арбитр поставил очевидный пенальти на Михаиле Мудрике в компенсированное время. Впрочем судья закрыл на это глаза.

Тем не менее, несмотря на провал в группе квалификации Украина получила дополнительный шанс выйти на Евро. Согласно рейтингу последней Лиги наций, "сине-желтые" вошли в топ-4 лучших команд дивизиона В, которые не преодолели группу отбора.

Провал Боснии и Герцеговины

Жребий определил в соперники Украине команду Боснии и Герцеговины. Балканцы удачно сыграли Лигу наций 2022-2023 и вышли в дивизион А. Однако в группе квалификации команда откровенно опозорилась и заняла предпоследнее место в группе с Португалией, Словакией, Люксембургом, Исландией и Лихтенштейном.



Эдин Джеко – лидер сборной Боснии и Герцеговины / Getty Images

На счету боснийцев три победы (две над Лихтенштейном и дома над Исландией) и семь поражений. При этом команда аж дважды меняла тренера в течение отбора. В конце концов на финише групповой стадии балканцев возглавил известный серб Саво Милошевич, который, кстати, родился именно в Боснии и Герцеговине.

Что из себя представляют боснийцы

Состав "драконов" нельзя назвать очень сильным, это и является одной из причин последних провалов. У Боснии есть несколько громких имен вроде Эдина Джеко или Миралема Пьянича. Впрочем их лучшие времена остались в 10-ых. 38-летний форвард доигрывает в Фенербахче, а 33-летний хавбек уехал на заработки в Аль-Шарджу (ОАЭ).

На топовом уровне пока выступают разве что экс-игрок Арсенала Сеад Колашинац, который сейчас выступает за Аталанту, а также 25-летний Эрмедин Демирович. Форвард Аугсбурга в этом сезоне забил уже 14 голов в Бундеслиге.

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Другие же игроки играют в более скромных клубах, а четверо из них даже не чураются играть в чемпионате России. Transfermarkt оценивает состав Боснии и Герцеговины всего в 119,9 миллиона евро. Для сравнения, сборная Украины "стоит" 341,5 миллиона, то есть почти втрое дороже.

Тренер-любитель России

Кстати, стоит отдельно сказать о наставнике команды. Милошевич известен своей игровой карьерой в Партизане, Астон Вилле, Парме, Сарагосе, Эспаньоле, Сельте и Осасуне, а также российском Рубине. В последнем клубе Саво пересекся с Сергеем Ребровым, с которым стал чемпионом страны-террористки.

Кроме того, форвард наиграл 102 матча за сборные Югославии, Сербии и Черногории и Сербии, забив 37 голов. А на Евро-2000 он стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять мячей. Также Саво уже во время полномасштабной войны решил пожалеть россиян, которых отстранили от спорта, что явно не добавляет ему плюсов.

Кадровые проблемы Украины

Босния и Герцеговина подошла к мартовским матчам без существенных кадровых потерь. Единственной более менее важной можно назвать хавбека Бешикташа Амира Хаджиахметовича, но он не является стабильным игроком основы.

А вот Сергей Ребров подходит к сверхважным матчам с немалыми проблемами. В первую очередь, стоит упомянуть об отсутствии базового игрока опорной зоны Тараса Степаненко, который продолжает залечивать травму. Тренер предполагал, что хавбек Шахтера может быть готовым ко второму мартовскому матчу.



Сборная Украины по футболу / сайт УАФ

Впрочем против боснийцев придется обходиться без Тараса. Кроме того, к сборной не смог присоединиться капитан команды Андрей Ярмоленко, который с октября не имел игровой практики из-за повреждения. А накануне мартовского сбора травму получил вингер Жироны Виктор Цыганков.

Футболист прибыл в расположение сборной, но его участие как минимум во встрече с Боснией и Герцеговиной маловероятно. Менее весомой потерей является Виталий Буяльский. Лидер Динамо не является игроком основы в сборной, а на его позиции сохраняется высокая конкуренция.

Ориентировочный состав Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Судаков, Зинченко – Зубков, Довбик, Мудрик.

Очные матчи

Украина и Босния и Герцеговина имеют в своем активе лишь две встречи друг с другом. В квалификации к ЧМ-2022 подопечные Петракова попали в один квартет с балканцами. Боснийцы стали предпоследними, а наша команда заняла второе место и вышла в плей-офф.

В очных матчах преимущество было на нашей стороне. Во Львове балканцы сумели вырвать ничью (1:1). На ранний гол Ярмоленко соперник ответил точным ударом Ахмедходжича за 13 минут до конца. А вот в последнем туре подопечные Петракова взяли три очка благодаря голам Зинченко и Довбика (2:0).

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Прогноз Favbet

Букмекеры считают команду Сергея Реброва фаворитом дуэли с Боснией и Герцеговиной. Коэффициент на проход "сине-желтых" составляет 1,50, тогда как на успех боснийцев – 2,80. Если же говорить об основном времени, то победа Украины оценивается в 2,06.

На ничью и переход встречи в экстра-таймы можно поставить за 3,55, а на хозяев – за 3,90. Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,82. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие игроки:

Артем Довбик (Украина) – 3,00

Роман Яремчук (Украина) – 3,00

Владислав Ванат (Украина) – 3,75

Даниил Сикан (Украина) – 3,75

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 4,00

Михаил Мудрик (Украина) – 4,00

Смаил Превляк (Босния и Герцеговина) – 4,00

Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина) – 4,50

Руслан Малиновский (Украина) – 4,50

Харис Табакович (Босния и Герцеговина) – 4,50

Как попасть на Евро

Победа в отчетном матче даст одной из команд право сыграть в финале плей-офф, где и будет разыгрываться путевка на чемпионат Европы-2024. Победитель пары Босния и Герцеговина – Украина сыграет дома против Израиля или Исландии, которые будут играть друг с другом в параллельном полуфинале.



Украина стремится попасть на Евро-2024 / сайт УАФ

Финальная встреча плей-офф отбора пройдет 26 марта в 21:45 по киевскому времени. Обладатель путевки на Евро попадет в финальной части в квартет Е к Бельгии, Румынии и Словакии. Сам чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Где смотреть матчи плей-офф

Полуфинал и финал стыковых игр будут показаны в Украине в прямом эфире. Официальными трансляторами матчей сборной Украины являются Суспільне, а также ОТТ-платформа Megogo. Первые покажут матч на кабельном телевидении на своих региональных каналах.

В свою очередь через интернет игра будет доступна только на Megogo. За полтора часа до матча ресурс начнет предматчевую аналитическую студию с экспертами. Комментаторами матча Босния и Герцеговина – Украина станут Роберто Моралес и Сергей Лукьяненко.

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