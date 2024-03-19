Поєдинок розсудить німецька бригада арбітрів, яку очолить 42-річний Фелікс Цваєр. На бокових лініях йому допомагатимуть лайнсмени Штефан Лупп та Марко Ахмюллер.

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Вже не вперше розсудить очну зустріч цих збірних

Резервним арбітром матчу за межами поля буде Даніель Зіберт, а за системою ВАР працюватиме Бастіан Данкерт.

Відзначимо, що у суддівській кар'єрі Цваєра це вже не перше призначення на протистояння між боснійцями та українцями. Вперше очну зустріч цих збірних німець обслужив у кваліфікації ЧС-2022 у сезоні-2020/2021. Тоді поєдинок закінчився нічиєю 1:1 на стадіоні "Арена Львів".

Єдиний гол у складі збірної України забив її капітан Андрій Ярмоленко, який не встиг повністю відновитись до березневого циклу поєдинків "синьо-жовтих". Німецький рефері ж показав три жовті картки боснійцям.

Цей поєдинок залишається поки що єдиним для України, який розсудив цей німецький арбітр.

Важливо! Матч Боснія і Герцеговина – Україна розпочнеться 21 березня о 21:45 (за київським часом). Переможець цієї зустрічі вийде у фінал плей-оф відбору на Євро-2024, де 26 березня зіграє проти тріумфатора іншого півфіналу Ізраїль – Ісландія (21 березня).

До слова, Цваєр вже тричі зустрівся у кар'єрі із боснійською збірною. Було це не лише у матчі з Україною, а й проти Литви (у сезоні-2012/2013) та Греції (сезоні-2018/2019). Перша зустріч закінчилась мінімальною перемогою боснійців над литовцями 0:1, а от у другому поєдинку, який розсудив німець, Боснія і Герцеговина програла Греції 2:1.