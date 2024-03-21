У четвер, 21 березня, збірна України проведе перший матч плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Боснії і Герцеговини, пише 24 канал.

До теми Боснія і Герцеговина в кризі: що треба знати про опонента України у плей-оф відбору на Євро-2024

З чим Україна підходить до плей-оф

"Синьо-жовті" потрапили у важку групу відбору на чемпіонат Європи-2024, де були фіналісти минулого турніру Англія та Італія. Проте українці змогли дати бій "Скуадрі Адзурі", але все ж поступились супернику другим місцем через гірші показники в очних матчах.

Проте, непоганий рейтинг Ліги націй дав Україні другий шанс на путівку. У плей-оф підопічним Реброва необхідно пройти двох опонентів для потрапляння на Євро-2024. Першим із них буде Боснія і Герцеговина, з нею наша команда зіграє на виїзді у місті Зениця.

Балканці виграли свою групу в Лізі націй 2022-2023 та пройшли в дивізіон А. Проте команда гучно провалилась у кваліфікацію, посівши аж п'яте місце у групі з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ісландією та Ліхтенштейном.

В разі перемоги над боснійцями наша команда вийде у фінал плей-оф. Там вона зійдеться у боротьбі за путівку на Євро із переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Вирішальна зустріч стиків призначена на 26 березня. Втім спершу Україні треба переграти Боснію і Герцеговину.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Боснія і Герцеговина – Україна на території нашої країни можна буде на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина – Україна. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.