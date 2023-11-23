Збірна України дізналась першого суперника у плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва не змогла здобути пряму путівку, пропустивши вперед в групі Англію та Італію.

До теми Не найгірший варіант: Україна дізналась суперників по плей-оф відбору на Євро-2024

У півфіналі стикових матчів Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною. 24 канал розповідає основну інформацію про нашого майбутнього суперника.

Головні досягнення Боснії і Герцеговини

Боснійська збірна почала свої незалежні виступи лише у 1995 році. До цього країна була частиною Югославії. За весь цей час "дракони" лише раз дістались великого турніру.

У 2014 році Боснія і Герцеговина кваліфікувалась на чемпіонат світу, який проходив у Бразилії. Балканці виграли відбіркову групу з Грецією, Словаччиною, Литвою, Латвією та Ліхтенштейном. Втім на самому Мундіалі команда з групи не вийшла, взявши три очки:

Аргентина – Боснія і Герцеговина 2:1

Нігерія – Боснія і Герцеговина 1:0

Боснія і Герцеговина – Іран 3:1

А ось із відборами на Євро боснійцям не щастить. Команда досі жодного разу не грала на континентальному форумі, а в останніх трьох випадках вилітала як раз у стикових іграх:

Євро-2012 . Португалія – Боснія і Герцеговина 0:0 / 6:2

. Португалія – Боснія і Герцеговина Євро-2016 . Ірландія – Боснія і Герцеговина 1:1 / 2:0

. Ірландія – Боснія і Герцеговина Євро-2020. Північна Ірландія – Боснія і Герцеговина 1:1 (пен. 3:4)

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Запалили в Лізі націй, але провалили відбір

Головний успіх Боснії і Герцеговини на європейській арені – два виходи в дивізіон А. У дебютному сезоні команда обійшла в лізі В Австрію та Північну Ірландію, але вже у кампанія 2020-2021 повернулась назад. Італія, Нідерланди та Польща виявились не по зубах.

Втім повернулись боснійці ненадовго. В розіграші 2022-2023 збірна виграла квартет з Фінляндією, Чорногорією та Румунією і знову гратиме в дивізіоні А. Саме завдяки цьому боснійці і отримали право на другий шанс після провалу у кваліфікації.

А ось у відбірковій групі на Євро-2024 "дракони" і справді виступили геть погано – передостаннє місце у секстеті з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ісландією та Ліхтенштейном.

Боснія і Герцеговина – Ісландія 3:0

Словаччина – Боснія і Герцеговина 2:0

Португалія – Боснія і Герцеговина 3:0

Люксембург – Боснія і Герцеговина 0:2

Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн 2:1

Ісландія – Боснія і Герцеговина 1:0

Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина 0:2

Боснія і Герцеговина – Португалія 0:5

Люксембург – Боснія і Герцеговина 4:1

Боснія і Герцеговина – Словаччина 1:2

Команда не вражає своєю результативністю (менше гола за гру), ще і захист далекий від ідеалу (пропускають в середньому 2 голи за матч). В цьому плані боснійці явно здали у порівнянні із минулим роком та успішною Лігою націй.

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Кадрова ситуація

Лідерами команди залишаються її ветерани Едін Джеко (37 років) та Міралем П'янич (33 роки). І якщо у 10-і футболісти грали в топ-лігах за провідні клуби, то зараз вже поїхали на заробітки. Джеко виступає за турецький Фенербахче, а П'янич вже два роки грає в ОАЕ за Аль-Шарджу.



Едін Джеко / instagram.com/bih.reprezentacija

Також продовжує виступи і 30-річний ексзахисник Арсенала Сеад Колашинац, який наразі в Аталанті. Серед більш молодих лідерів варто виділити захисників Хаджикадунича (Гамбург) та Дедича (Зальцбург), а також хавбека Мілана Круніча.

В нападі ж боснійці покладають великі сподівання на 20-річного Тахіровича, який намагається закріпитись в Аяксі, а також 25-річного форварда Аугсбурга Деміровича. До слова, періодично грає за команду ексворотар Зорі Нікола Васіль.

Але основним все ж вважається 35-річний Ібрагім Шехич. Transfermarkt оцінює склад Боснії і Герцеговини всього у 86,4 мільйона євро. Для порівняння, збірна України "коштує" 291,5 мільйона, тобто більш ніж втричі дорожче.

Знаменитий тренер – експартнер Реброва

Як і Україна, боснійці виділяються відомим ім'ям на тренерському містку. Взагалі команда проходила відбір на Євро-2024 з трьома наставниками, але з вересня "драконами" керує 50-річний Саво Мілошевич.



Саво Мілошевич / twitter.com/NFSBiH

Тренерські досягнення серба поки не вражають. МІлошевич керував белградським Партизаном та словенською Олімпією, але похвалитись може хіба що Кубком Сербії із першими. На чолі ж Боснії і Герцеговини Саво програв три з чотирьох матчів.

Втім серб відомий своєю ігровою кар'єрою. Окрім рідного Партизану, форвард виступав за англійську Астон Віллу, італійську Парму, іспанські Сарагосу, Еспаньол, Сельту та Осасуну, а також російський Рубін.

До речі, в останньому клубі Мілошевич перетнувся із Сергієм Ребровим, з яким допоміг казанцям стати чемпіоном країни-терористки. Крім того, Саво награв 102 матчі за збірні Югославії, Сербії та Чорногорії і Сербії, забивши 37 голів.

Із п'ятьма м'ячами на Євро-2000 форвард став найкращим бомбардиром турніру. До слова, вже під час повномасштабної війни Саво вирішив пожаліти росіян, яких відсторонили від спорту.

Мені шкода всіх спортсменів та вболівальників у Росії. У цій країні спортом живе все. А їх просто викреслили, ніби їх взагалі ніколи не було. Це сумно. Сербський народ переживає цей біль разом із росіянами. Сподіваюся, що всі причетні до цього божевілля почнуть розуміти почуття несправедливості. Я висловлюю всю свою підтримку російській футбольній збірній та іншим спортсменам із Росії. Мені хочеться вірити, щоб цей кошмар скоріше скінчився,

– казав Мілошевич.

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Очні зустрічі

Україна та Боснія і Герцеговина перетинались лише в одному циклі, причому досить недавно. У кваліфікації до ЧС-2022 підопічні Петракова потрапили в один квартет з балканцями, а також Францією, Ісландією та Казахстаном.

У підсумку боснійці стали передостанніми, а наша команда посіла друге місце та вийшла у плей-оф (там вона поступилась путівкою Уельсу). В очних матчах перевага була на нашому боці. У Львові балканці зуміли вирвати нічию (1:1).

На ранній гол Ярмоленка суперник відповів точним ударом Ахмедходжича за 13 хвилин до кінця. А ось в останньому турі підопічні Петракова взяли три очки завдяки голам Зінченка та Довбика (2:0). Тоді боснійці вже втратили шанси на прохід далі.

Хто фаворит

Букмекери віддають перевагу команді Сергія Реброва. Коефіцієнт на прохід нашої команди у фінал плей-оф становить 1,56, тоді як на успіх боснійців – 2,50.

Якщо ж казати про основний час, то тут перемога України оцінюється у в 1,99. На нічию можна поставити за 3,80, а на господарів – за 3,60. ВІрогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,77.

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Коли матчі плей-оф

Боснія і Герцеговина та Україна зіграють на території балканської країни. Матч відбудеться 21 березня 2024 року. В разі нічиєї команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин.

Якщо паритет збережеться, то володаря путівки у фінал плей-оф визначить серія пенальті. У свою чергу там за право зіграти на Євро-2024 переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна зіграє з Ізраїлем або Ісландією на своєму полі. Фінал плей-оф – 26 березня 2024 року.

Довідка. Україна сім разів брала участь у стикових матчах за вихід на ЧС або Євро. Лише раз нашій команді вдалось подолати плей-оф відбору. У кваліфікації на Євро-2016 "синьо-жовті" пройшли Словенію (2:0, 1:1).