Що сказав Маліновський

Це протистояння також прокоментував і Руслан Маліновський. До свого підпису він прикріпив фото домашнього стадіону Десни, постраждалого від російських бомбардувань.

До теми Європейська збірна погодилася провести футбольний матч з росією в санкт-петербурзі

Спорт поза політикою. Точно,

– написав Маліновський.



Думка Маліновського / Скриншот

Проти спарингу з росією вже виступили футболісти Бостнії і Герцоговини Едін Джеко, Миралем П'янич та Анел Ахмедходжич.

Капітан збірної Боснії і Герцоговини зазначив, що він солідарний з народом України.

Також інформацію про матч між БіГ розкритикувала і мер Сараєво Беньяміна Карич. Вона наголосила, що місто припинить співпрацю з Асоціацією футболу, якщо цей матч все ж таки відбудеться.

Зазначимо, що інформацію про цю гру оприлюднила федерація футболу Боснії та Герцоговини. Матч має відбутися у росії (санкт-петербурзі).

На росіян очікують і інші товариські матчі, у Бішкеку вони зіграють проти збірної Киргизії. А в листопаді проти Ірану теж на виїзді.