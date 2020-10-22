Кумедний епізод трапився перед матчем 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" і менхенгладбахською "Боруссією".

Захиснику гостей Маркусу Тюраму не без проблем вдалося пройти на стадіон "Джуезеппе Меацца". Охоронець не впізнав футболіста і не хотів пропускати його на передматчеву пресконференцію, попросивши показати якийсь документ, який міг би підтвердити його особу, пише 24 канал.

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23-річному французу довелося використовувати Google, щоб показати співробітникам стадіону, що він є гравцем команди гостей.