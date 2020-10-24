В чемпіонаті Іспанії відбулося "ель-класіко" – в гості до "Барселони" завітав мадридський "Реал". І саме гості здобули перемогу в цьому матчі, забивши три голи.

Барселона – Реал 1:3

Голи: Фаті, 8 – Вальверде, 5, Рамос, 62 (пен), Модріч, 90

Це був 245-й "ель-класіко" – матч між "Барселоною" та "Реалом". Кожна з команд мала по 96 перемог. Ще 52 матчі закінчилися внічию.

Українець Андрій Лунін потрапив до заявки "Реалу" на цей матч. Однак воротар провів всю гру на лаві для запасних.

"Реал" цей матч проводив після неочікуваної поразки вдома від донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Команда загалом програла два матчі поспіль, і поразка від "Барселони" могла призвести до відставки головного тренера Зінедіна Зідана.

"Барселона" цю гру теж проводила після протистояння з українцями. "Синьо-гранатові" в Лізі чемпіонів зіграли проти угорського "Ференцвароша", який тренує Сергій Ребров, і за яку виступають українці Олександр Зубков та Ігор Харатін. Останній навіть забив гол в цьому матчі, але "Барселона" перемогла 5:1. При цьому два голи іспанський клуб забив у меншості.

Оце так: "Шахтар" у більшості не зміг обіграти "Ворсклу" у скандальному матчі після грубої помилки: відео

Команди дуже активно розпочали матч, і вже до 8-ї хвилини обмінялися забитими голами. Спочатку помилився захист "Барселони", і Бензема віддав пас на хід на Вальверде у штрафний майданчик. І півзахисник чітко реалізував цей момент, пробивши у верхній дальній кут воріт.

Зрівняв рахунок Ансу Фаті. Він відзначився після прострілу Хорді Альби. І цей гол став 400-им, який забила "Барселона" в "ель-класіко".

В середині першого тайму Мессі міг виводити "Барселону" вперед. Але обігравши захисників, він не зумів переграти Куртуа – воротар чітко вгадав, куди пробиватиме суперник.

Другий тайм розпочався з атак "Барселони". І господарі поля змарнували дві нагоди, щоб відзначитися. Першим це зробив Фаті. Він цілив у дальній кут воріт, простреливши поміж ніг Рамосу. Але м'яч пройшов повз дальню штангу.

А згодом вже Фаті навісив на дальній кут на Коутіньо. Та бразилець не зумів головою відправити м'яч у ворота.

Вдруге в матчі вийти вперед "Реалу" вдалося з пенальті. Призначив його арбітр після перегляду відеоповтору. А реалізував момент Рамос. Воротар Нето вгадав напрям удару, але до м'яча не дотягнувся.

За декілька хвилин вже гравці "Барселони" вимагали пенальті у матчі за те, що м'яч влучив у руку гравцю "реалу". Але арбітр проігнорував цей момент.

Наприкінці матчу гравці "Барселони" змарнували чотири нагоди. Якщо точніше, то тричі від пропущеного голу "Барселону" врятував Нето. Спочатку він здійснив два сейви після ударів Крооса. Після розіграшу кутового гравці "Барселони" залишили без нагляду суперників. І Рамос головою пробив по воротах. Та знову сейв зробив Нето. Та першим на добиванні опинився Варан. Але захисник відправив м'яч повз ворота із вбивчої позиції.

Та все ж третій гол "Барселона" пропустила. І знову сталася помилка захисників. Вінісіус отримав пас на хід. Але Нето випередив його у штрафному. Та спіймати м'яч йому не вдалося. Його підхопив Родріго та відкинув під удар Модрічу. І хорватський півзахисник просто познущався з Нето – хитнувши його декілька разів, він пробив лівою ногою точно в кут воріт.

"Реал" переміг та піднявся на перше місце в турнірній таблиці. "Барселона" лише на 10-й позиції.