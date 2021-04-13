Чи зможе МанСіті з Зінченком вибити Боруссію Дортмунд з 1/4 Ліги чемпіонів: прогноз

Дортмундська Боруссія 14 квітня прийматиме Манчестер Сіті у другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команда на перемогу та вихід у півфінал турніру.

Боруссія – МанСіті: перед матчем-відповіддю

У першій грі футболістам Манчестер Сіті вдалось вирвати домашню перемогу у дортмундської Боруссії. Вже на 19-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Кевін Де Брюйне, а наприкінці зустрічі Марко Ройс зрівняв цифри на табло. Звитягу для команди Пепа Гвардіоли приніс Філ Фоден.

Як це було МанСіті на останній хвилині матчу вирвав перемогу у Боруссії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Історія протистоянь між цими клубами складає 5 матчів, у яких Боруссія здобула 2 звитяги, а "містяни" лише одного разу йшли з футбольного поля переможцями. Ще два поєдинки завершувались мировими.

До першого матчу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів команди зустрічались ще у 2018 році, коли "джмелі" мінімально обіграли МанСіті на Міжнародному кубку чемпіонів.

В останніх турах місцевих чемпіонів Боруссія Дортмунд у гольовій перестрілці перемогла Штутгарт (2:3). А от команда Олександра Зінченка вдома несподівано поступилась Лідсу (1:2).

Прогноз від Favbet

Матч-відповідь Боруссія – МанСіті відбудеться 14 квітня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Манчестер Сіті – фаворит цього протистояння. Боруссія Дортмунд грає вдома, але на її звитягу дають лише 4,95. А от на те, що успіх святкуватиме лідер АПЛ – 1,67. Не виключено, що у цій зустрічі буде нічия – 4,35. Однак такий результат підійде лише команду Гвардіоли, такий хід матчу не влаштовуватиме німецький клуб.

МанСіті вийде у півфінал Ліги чемпіонів – 1,15, а Боруссія – 6,30. Швидше за все до післяматчевих пенальті справа не дійде.

Експерти вірять перемогу команди з Манчестера з ідентичним рахунком, який був у першому чвертьфінальному протистоянні (1:2) – 8,20. На звитягу Боруссії з таким же рахунком, який дасть змогу перевести поєдинок у компенсовані 15-хвилинні тайми – 15,00.

Першими у зустрічі будуть святкувати вболівальники гостей. Футболісти МанСіті першими розмочать нулі на табло – 1,46. А на те, що першими відзначаться гравці Боруссії можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,68.