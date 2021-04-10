Манчестер Сіті – Лідс 1:2

Голи: Торрес, 76 – Даллас, 42, 90+1

До слова Український клуб присвятив перемогу померлому англійському принцу Філіпу: фото

Найкращим у складі МанСіті став українець Олександр Зінченко, який вийшов в стартовому складі і грав на позиції півзахисника – 7,7.

24-річний українець за 90 хвилин 114 разів торкнувся м'яча, віддав 75 точних передач з 88 (85%), в тому числі 5 ключових, створив 1 гольовий момент, завдав 2 удари по воротах (1 у ворота і 1 заблокований), виграв 2 верхові дуелі з 2, двічі перехопив м'яч і 1 раз виніс його.

Найкращу оцінку отримав автор дубля Стюарт Даллас – 8,4.

Манчестер Сіті – Лідс відеоогляд очікуйте згодом...