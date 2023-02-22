Міжнародна асоціація боксу IBA, яку очолює одіозний росіянин Умар Кремльов, у жовтні минулого року ухвалила рішення допустити до змагань атлетів з Росії та Білорусі. Ба більше, вона дозволила боксерам з цих країн виступати на турнірах під державним прапором.

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Україна не буде виходити на один ринг разом з терористами

Таке свавілля корумпованих чиновників IBA викликало прогнозоване обурення зі сторони України та її союзників. Як наслідок – низка держав оголосили бойкот чемпіонатам світу з боксу серед жінок та чоловіків.

Збірна України з боксу офіційно приєдналася до бойкоту ЧС-2023. Про це рішення повідомив віцепрезидент федерації боксу Олег Ільченко.

Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь,

– заявив Ільченко.

Зазначимо, що рішення оголосити бойкот чемпіонатам світу з боксу 2023 прийняли дев'ять країн світу: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада. Нагадаємо, що недавно коаліція складала шість країн.

Позиція основна: поки йде війна і поки на території нашої держави будуть знаходитися війська РФ, вони всі апелюють, що не будуть виступати,

– сказав Ільченко.

Крім того, віцепрезидент федерації боксу відмітив, що Україна не братиме участь в Олімпійських іграх, якщо там будуть представники терористів. Основним турніром для наших боксерів будуть Європейські ігри, які прийматиме Польща у червні 2023 року.

Зазначимо, що обидва чемпіонати світу з боксу відбудуться навесні 2023 року: жіночий – з 15 по 26 березня у Нью-Делі, чоловічий – з 1 по 14 травня у Ташкенті. На ЧС-2021 Україна здобула золоту нагороду у першій середній вазі завдяки феноменальному виступу Юрія Захарєєва.