Взяти президента на поруки: журналіст розповів, навіщо легенди футболу приїхали на суд Павелка

У п'ятницю, 16 червня, Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку. Очільник асоціації з другої спроби таки опинився за ґратами.

Тепер протягом 60 діб (до 14 серпня включно) Андрій Павелко перебуватиме у СІЗО. Цього разу суд заборонив вносити заставу за очільника УАФ, як це було у листопаді 2022 року.

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Якісь наївні

Цікаво, що у залі суду були помічені футбольні легенди – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Анатолій Дем'яненко. Зокрема, Бєланов негативно відреагував на арешт президента УАФ. Також за Павелка заступився перший віцепрезидент організації Олег Протасов. Натомість їх слова не поділив колишній футболіст збірної Євген Левченко та більшість українців.

Сам Павелко зі здивованим обличчям вислухав рішення львівського суду. Після чого нервово почав відповідати патріотичними гаслами на запитання, що ж він буде робити далі. Очільник асоціації уник прямої відповіді на це запитання.

Приїзд разом із президентом УАФ легенд футболу прокоментував журналіст Костянтин Андріюк, який відкрито критикує роботу Павелка та його людей в асоціації.

За його словами, Бєланов та інші приїхали у Львів, адже були готові взяти Павелка на поруки.

До Павелка у Львів приїхали брати на поруки Олег Блохін, який невідомо чим займається в УАФ. Ігор Бєланов, який невідомо чим займається. Цих людей найняв Павелко. Плюс Анатолій Дем'яненко, перший віцепрезидент УАФ. І ці люди приїхали до Львова, а юрист Павелко заявив, що готові взяти його на поруки. Вони витратили свій час, гроші, приїхали, щоби брати його на поруки. І це не вперше вони приходять до нього,

– сказав Андріюк.

Нагадаємо, що Павелка та генсека УАФ Юрія Запісоцького судять у справі щодо розкрадання коштів, які повинні були використані на будівництво підприємства з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Однак обидва забрали ці гроші собі у кишені, а тепер отримають за це по закону.

У день арешту Павелка збірна України на вольових переграла Північну Македонію у відборі на Євро-2024 – 2:3. Після поєдинку пресслужба дивно та тонко процитувала слова заарештованого очільника у відповіді на запитання: "Що сказав Ребров команді у перерві після першого тайму?".