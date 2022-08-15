Унікальний лот: боксерську рукавицю із автографом Усика виставили на аукціон
Джерело:фейсбук Сергія Шульги
Українські спортсмени не припиняють допомагати Україні не лише фізично, а й фінансово. На черговому благодійному розіграші виставлений лот від Олександра Усика.
Крутий лот на аукціоні
Благодійний розіграш із назвою "Разом до перемоги" відбувається у Музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Це не просто лот у вигляді сувенірної боксерської рукавиці, а з автографом чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.
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Рукавиця виконана у синьо-жовтих патріотичних кольорах. Про такий розіграш повідомив голова місцевої обласної ради Сергій Шульга. Йому такий презент боксер зробив у 2021 році під час змагань з боксу пам‘яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва.
Усі виручені кошти підуть на потреби українських бійців.
Вболіваємо за Україну і підтримуємо наші ЗСУ! Всі кошти, виручені під час аукціону, організатори скерують на потреби захисників!,
– написав Сергій Шульга.
Лот із автографом Усика / Фото з фейсбуку Сергія Шульги
Рукавиця з автографом Усика / Фото з фейсбуку Сергія Шульги
Головне перед реваншем Усик – Джошуа
- 20 серпня Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у Джидді, Саудівська Аравія.
- У порівнянні з першим боєм проти Джошуа наш боксер набрав 15 кілограмів.
- Сам боксер зробив подарунок усьому українському народу. Усик купив права на трансляцію бою. Під час поєдинку Олександр хоче зібрати мільйон доларів на придбання автомобілів.
- Після 24 лютого благодійний фонд боксера активно допомагає усім, хто цього потребує.
- До реваншу українець підходить у неймовірній формі. Джо Джойс порівняв Усика з Майком Тайсоном.
- Український боксер вже прибув у Джидду.
- Тайсон Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри та зробив вакантним титул The Ring.За інформацією Майкла Бенсона, цей пояс буде теж стояти на кону реваншу Усик – Джошуа.