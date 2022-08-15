Унікальний лот: боксерську рукавицю із автографом Усика виставили на аукціон

Українські спортсмени не припиняють допомагати Україні не лише фізично, а й фінансово. На черговому благодійному розіграші виставлений лот від Олександра Усика.

Крутий лот на аукціоні

Благодійний розіграш із назвою "Разом до перемоги" відбувається у Музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Це не просто лот у вигляді сувенірної боксерської рукавиці, а з автографом чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.

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Рукавиця виконана у синьо-жовтих патріотичних кольорах. Про такий розіграш повідомив голова місцевої обласної ради Сергій Шульга. Йому такий презент боксер зробив у 2021 році під час змагань з боксу пам‘яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва.

Усі виручені кошти підуть на потреби українських бійців.

Вболіваємо за Україну і підтримуємо наші ЗСУ! Всі кошти, виручені під час аукціону, організатори скерують на потреби захисників!,

– написав Сергій Шульга.



Лот із автографом Усика / ​Фото з фейсбуку Сергія Шульги



Рукавиця з автографом Усика / Фото з фейсбуку Сергія Шульги

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