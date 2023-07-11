Промоутер Усика назвав нову дату потенційного бою за абсолютного чемпіона проти Ф'юрі

Олександр Красюк заінтригував новими подробицями щодо бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Він назвав можливу дату поєдинку, яка вже є досить близькою.

Промоутер Олександр Красюк знову підігрів інтерес до бою за абсолютного чемпіона. Суперники можуть вийти у ринг уже взимку.

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Наприкінці січня може відбутися "Бій століття"

Поєдинок чемпіона WBO, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем WBC Тайсоном Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) може відбутися 27 січня. Існує ймовірність, що в межах цього вечора боксу проведуть бій і Джошуа з Вайлдером.

Раніше саудівці планували організувати захід 26 грудня. Але така дата не виявилася оптимальною, адже це наступний день після Різдва, вівторок, а також день рейтингових матчів NCAA в США.

То ж тепер чекаємо, що ще заважатиме "Жадібному пузу" вийти в ринг, але, якщо він все ж таки наважиться, то це буде епічно.

Передісторія бою Усика проти Ф'юрі