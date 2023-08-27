Олександр Усик нокаутував зухвалого Даніеля Дюбуа та захистив свої чемпіонські пояси. Попереду українського боксера очікує новий виклик.

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М'яч знову на стороні Ф'юрі

Більшість уболівальників та експертів очікують, що наступним суперником Олександра Усика стане чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі. Переможець ймовірного мегафайту стане абсолютним чемпіоном хевівейту.

Одразу після перемоги над Дюбуа журналісти поцікавилися в Усика щодо поєдинку з "Циганським королем".

Я готовий завтра битися з Ф'юрі. Готовий провести з ним наступний поєдинок, але чи хоче він цього – без поняття,

– заявив Усик.

Зазначимо, що "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком сподіваються організувати саудити. Вони підготували привабливу фінансову пропозицію для "Жадібного пуза". Проте чи погодиться на запропоновані умови примхливий британець наразі невідомо.

Ще одним претендентом на бій з Усиком вважають хорвата Філіпа Хрговича на прізвисько "Кам'яна людина". IBF готова санкціонувати обов'язковий захист титулу по своїй лінії. Проте цей варіант не є пріоритетним для команди Усика.

Хргович? Це робота мого промоутера. Зараз я хочу відпочити від боксу та тренувань. Я хочу тепер поспати, поїсти, попити газованої води,

– сказав Усик.