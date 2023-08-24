Боксер Олександр Усик провів завершальну пресконференцію напередодні бою із Даніелем Дюбуа. Українець у поєдинку з британцем буде захищати чемпіонський пояс WBA.

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Після заходу промоутер українця Олександр Красюк презентував Усику цінний подарунок. Бійці ЗСУ презентували для Олександра унікальну ікону Богоматері.

Вона була написана майстром Олександром Клименком на дерев'яній дошці з ящика для боєприпасів, який захисники України передали з-під Бахмута. Подарунок передали військові, до яких кілька тижнів тому Усик навідався на фронт до прикордонного пункту "Вовкулаки".

Відео з пресконференції Усика та Дюбуа:

Бійці таким чином віддячили Олександру за постійну підтримку у боротьбі за незалежність України. Нагадаємо, що поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

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Олександр є поки непереможним боксером. Українець виграв всі 20 поєдинків на професійному рівні. У свою чергу Дюбуа також провів 20 зустрічей, але одну із них програв.