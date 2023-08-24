Лише два дні залишилося до мегашоу у польському Вроцлаві. Головною подією вечора боксу стане поєдинок чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа.

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Напередодні бою боксери провели фінальну пресконференцію. Після завершення спілкування з представниками медіа відбулася традиційна битва поглядів. Дюбуа знову трохи невпевнено почувався перед титулованим українцем. А коли після обов'язкової процедури глядачі в залі почали скандувати "Усик-Усик", то взагалі знітився.

Дуель поглядів Усик – Дюбуа: дивіться відео

Важливо! Поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві. Українські вболівальники зможуть спостерігати за вечором боксу під час трансляції на Megogo. Крім того, наш сайт вестиме текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Дюбуа.