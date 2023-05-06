Дедлайн минув: бій Усика та Дюбуа виставили на промоутерські торги

Представники боксерів не змогли вчасно укласти угоду щодо поєдинку Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Титульний бій виставлений на промоутерські торги.

WBA надала 30 днів для переговорів, щоб представники боксерів узгодили контракт на титульний поєдинок Усик – Дюбуа. Але промоутери не зуміли дійти згоди до 2 травня – дедлайну, який встановила асоціація.

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Попереду промоутерські торги

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував ситуацію, яка склалася довкола титульного бою. За його словами, поєдинок Усик – Дюбуа буде виставлений на промоутерські торги.

Ми чекаємо, коли WBA призначить день промоутерських торгів. Тим часом докладаємо зусиль для досягнення угоди,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що місце бою теж ще не визначено. Сторона Усика прагне провести бій у Польщі, де українець матиме потужну підтримку від співвітчизників. Натомість представники Дюбуа наполягають на проведенні поєдинку у Великій Британії. Втім, сам Усик не проти поїхати на Туманний Альбіон, з яким у нього пов'язані приємні спогади.

Красюк також повідомив, що найкраще було б провести поєдинок наприкінці липня або на початку серпня. Якщо український боксер зуміє захистити титули, тоді відкривається дорога на фантастичний турнір чотирьох у Саудівській Аравії, який запланований на грудень. Шейхи вже приготували космічні гонорари для топ-зірок хевівейту.