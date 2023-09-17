Натякнув на шахрайство Усика: іменитий тренер прокоментував заборонений удар Дюбуа

Наприкінці серпня Олександр Усик захистив свої чемпіонські титули в бою проти Даніеля Дюбуа. Минув уже майже місяць, а люди зі світу боксу продовжують обговорювати епізод, який відбувся у п'ятому раунді.

Попри заяви WBC та WBA, що удар Даніеля Дюбуа був нелегальним, досі знаходяться прихильники іншої думки. Вони вважають, що рефері засудив британця в бою, де Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Читайте також Це різко суперечить заявам Ф'юрі: Арум назвав дві дати бою Усика з "Жадібним пузом"

Натяк на симуляцію

До їх табору додався й іменитий американський тренер Джефф Мейвезер. Він заявив, що удар Дюбуа не виглядав брудно, тому рефері мав починати відлік:

Цей удар взагалі не виглядав як удар нижче пояса. Не знаю, чи зміг би Олександр Усик продовжити бій, якби рефері почав рахувати. Усе одно не здавалося, що Усику було настільки боляче.



Той самий удар Дюбуа / скриншот із трансляції

. Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою та чекає реваншу.

Такий сценарій є дуже малоймовірним тому наступний свій поєдинок чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик може провести або з обов'язковим претендентом по лінії IBF Філіпом Хрговичем, або ж за абсолюта з Тайсоном Ф'юрі. Британець досі валяє дурня, але саудівський промоутер натякнув, що хороші новини можуть скоро з'явитися.