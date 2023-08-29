Поєдинок завершився достроково завдяки технічному нокауту від українця у 9 раунді. Після бою команда Дюбуа та його прихильники роздули скандал через епізод, що стався у 5 раунді.

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WBA назвала удар Дюбуа забороненим

Даніель Дюбуа вдарив Олександа Усика нижче пояса, через що той упав на настил та декілька хвилин відновлювався від порушення правил, яке зафіксував рефері. На думку ж Дюбуа та його оточення, удар був легальний, а рефері мав розпочати відлік, який міг зафіксувати нокаут.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) прокоментувала перемогу чемпіона у надважкій вазі WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) над Даніелем Дюбуа (19-2, 18 КО). В оглядовій статті асоціація переказала події бою та зокрема виділила момент із суперечливим ударом британця. Судячи зі слів у заяві, WBA визнала дії Дюбуа забороненими та погодилася з рішенням рефері.

Драматичний момент поєдинку настав, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик впав на канвас. Ділянка, в яку припав удар, викликала суперечки щодо його легальності, але рефері визнав удар у нижню ділянку та дав Усику необхідний час на відновлення для продовження бою. Після забороненого удару українець став діяти агресивніше, що дало йому змогу відправити суперника в два нокдауни та здобути перемогу в дев'ятому раунді,

– сказано в офіційній заяві організації.

Нагадаємо. Після бою розгоргулася справжня епопея навколо епізоду в 5 раунді. Дюбуа звинуватив рефері в "домашньому" суддівстві, тренер британця назвав Усика брехуном та наркоманом, а Дерек Чісора пояснив рішенням рефері проявом расизму.

Проте є скриншот, який підтверджує правильність рішення судді, то ж усі ці розмови не мають жодного значення, а коментар WBA дає зрозуміти, що вона погоджується з трактуванням правил головного рефері бою.



Удар Дюбуа нижче пояса / скриншот із трансляції