Після перемоги українця над британцем не припиняються розмови щодо рішення судді в епізоді з забороненим ударом Дюбуа. Рефері дав українцю час на відновлення. а прихильники Даніеля вважають, що мав розпочати відлік, який міг зафіксувати нокаут.

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Суддя прийняв єдине правильне рішення

Президент WBC Маурісіо Сулейман також прокоментував суперечливий момент. На його думку, скандал є дуже роздутим, адже епізод із п’ятого раунду бою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та Даніеля Дюбуа є дуже простим для трактування.

У пʼятому раунді Дюбуа завдав Усику удару, який влучив чітко в пояс його боксерських шортів, що є очевидним ударом "нижче пояса", після чого Усик упав на настил рингу. На жаль, лише WBC використовує правило миттєвого відеоповтору, яке не було застосовано в цьому випадку,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що такої ж думки дотримуються й Олександр Красюк та Тоні Беллью, які виклали фото, котрі доводять, що суддя прийняв правильне рішення.

Цікаво. Після бою Олександр Усик заявив, що збирається дебютувати у професійному футболі. Якщо його плани здійсняться, то це може статися уже в жовтні. Саме тоді Полісся, з яким в українського чемпіона діє контракт, буде зустрічатися з Динамо, проти якого Олександр дуже хоче зіграти.