Лочаченко чи Хейні
Ексбоксер згадав про двох потенційних суперників Камбососа – Василя Ломаченка та Девіна Хейні.
Варте уваги Знадобиться армія, – Камбосос жорстко відповів промоутеру про бій з Ломаченком
Будь-який із цих поєдинків стане масовою подією в Австралії та обидва ці бою стануть складним випробуванням для Камбососа,
– заявив американець.
Уорд зазначив, що австралієць володіє стійкістю, силою та витримкою. Він наголосив, що Джордж не має права програти в жодному з цих протистоянь.
"Зараз Камбосос грає м'язами у легкій вазі, ніби побив Флойда Мейвезера, але якщо він виграє наступний бій, йому доведеться провести обов'язковий захист, незалежно від того, з ким Джордж битиметься у наступному поєдинку", – сказав Уорд.
Колишній чемпіон додав, що хоче побачити Комбасоса на ринзі проти двох боксерів.
"Він переміг Лопеса. Ніхто не вірив, що може це зробити. Тепер отримає бій на стадіоні, який ти так хотів. У мене немає проблем ні з Хейні, ні з Ломаченком. Для мене обидва ці бої цікаві", – заявив ексбоксер.
Хто стане наступним суперником Камбососа
- Австралійський боксер Джордж Камбосос у листопаді сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після цього поєдинку відразу декілька боксерів заявили про своє бажання вийти на ринг проти австралійця.
- Після перемоги Ломаченка над Річардом Коммі Джордж включив українця у список потенційних суперників.
- Також на бій проти Камбососа претендує чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні. Його команда на чолі з промоутером Едді Хірном розпочала переговори з австралійцем.
- Камбосос розповів, що наступний поєдинок може відбутися вже в травні 2022-го року. Він назвав Ломаченка та Хейні своїми потенційними суперниками.