Лочаченко чи Хейні

Ексбоксер згадав про двох потенційних суперників Камбососа – Василя Ломаченка та Девіна Хейні.

Варте уваги Знадобиться армія, – Камбосос жорстко відповів промоутеру про бій з Ломаченком

Будь-який із цих поєдинків стане масовою подією в Австралії та обидва ці бою стануть складним випробуванням для Камбососа,

– заявив американець.

Уорд зазначив, що австралієць володіє стійкістю, силою та витримкою. Він наголосив, що Джордж не має права програти в жодному з цих протистоянь.

"Зараз Камбосос грає м'язами у легкій вазі, ніби побив Флойда Мейвезера, але якщо він виграє наступний бій, йому доведеться провести обов'язковий захист, незалежно від того, з ким Джордж битиметься у наступному поєдинку", – сказав Уорд.

Колишній чемпіон додав, що хоче побачити Комбасоса на ринзі проти двох боксерів.

"Він переміг Лопеса. Ніхто не вірив, що може це зробити. Тепер отримає бій на стадіоні, який ти так хотів. У мене немає проблем ні з Хейні, ні з Ломаченком. Для мене обидва ці бої цікаві", – заявив ексбоксер.

Хто стане наступним суперником Камбососа