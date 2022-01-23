Ломаченко или Хейни

Экс-боксер вспомнил о двух потенциальных соперниках Камбососа – Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

Стоящее Понадобится армия, – Камбосос жестко ответил промоутеру о бое с Ломаченко

Любой из этих поединков станет массовым событием в Австралии и оба эти боя станут сложным испытанием для Камбососа,

– заявил американец.

Уорд отметил, что австралиец обладает стойкостью, силой и выдержкой. Он подчеркнул, что Джордж не имеет права проиграть ни в одном из этих противостояний.

"Сейчас Камбосос играет мускулами в легком весе, будто побил Флойда Мейвезера, но если он выиграет следующий бой, ему придется провести обязательную защиту, независимо от того, с кем Джордж будет драться в следующем поединке", – сказал Уорд.

Бывший чемпион добавил, что хочет увидеть Комбасоса на ринге против двух боксеров.

"Он победил Лопеса. Никто не верил, что может это сделать. Теперь получит бой на стадионе, который ты так хотел. У меня нет проблем ни с Хейни, ни с Ломаченко. Для меня оба эти боя интересны", – заявил экс-боксер.

Кто станет следующим соперником Камбососа