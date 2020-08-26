Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа хоче зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Британець прагне провести бій проти земляка після захисту титулу IBF проти Кубрата Пулєва.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів про наступний бій чемпіона WBO, WBA і IBF. Про це повідомляє Boxіng Scene.

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Він заявив, що Джошуа прагне провести бодай один бій у 2020 році. Суперником Ентоні повинен стати Пулєв.

Джошуа хоче битися в цьому році, і він буде битися. Сподіваюся, до грудня ситуація у світі покращиться і ми зможемо провести поєдинок з глядачами,

– сказав Хірн.

За його словами, мета Джошуа полягає в тому, щоб перемогти Пулєва і потім битися з чемпіоном WBC в суперважкій вазі – Тайсоном Ф'юрі.

Джошуа хоче битися з Ф'юрі, але він хоче пояс WBC,

– зазначив Хірн.

Джошуа – Ф'юрі: чи відбудеться бій

Британські боксери підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Але на заваді зустрічі стали офіційні претенденти.

Зокрема, Ф'юрі має зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Окрім того, йому потрібно було ще провести бій з Ділліаном Уайтом. Однак Уайт програв Олександру Повєткіну і втратив свій статус.

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Натомість у Джошуа офіційний захист титулу IBF проти Пулєва та претендент на пояс WBO – Олександр Усик.

Українцю потрібно виграти поєдинок в Дерека Чісори, щоб не втратити свій статус, як Уайт. Якщо Усик переможе Чісору, то Джошуа повинен зустрітися з українцем або залишити титул WBO.