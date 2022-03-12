Білоруська тенісистка Соболенко розповіла про стосунки з українками на тлі війни в Україні

Білоруська тенісистка Соболенко розповіла про дружбу з колегами з України. Аріна розповіла, що добре спілкується з українками, які сильно переживають за свою країну.

Соболенко: Між нами немає конфлікту

Третя ракетка світу відповіла журналістам на запитання, серед них було одне, яке стосується війни в Україні, яку розв'язала Росія. Аріна Соболенко з обережністю відповіла на питання.

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Білоруска зазначила, що жахливі події, які відбуваються в Україні, її дуже засмучують. Кожен раз тенісистка молиться за мир у світі.

Розповіла Соболенко про стосунки з українськими тенісистками. Аріна запевнила, що між ними немає ніякої ворожнечі через політичні рішення їх країн.

Я не відчуваю нічого поганого від українських гравців. Я все ще спілкуюсь з усіма дівчатами і ми все ще друзі, але зараз усі просто дуже хвилюються. Звичайно, у зоні гравців зараз в усіх не такий настрій, як зазвичай. Усі дуже схвильовані, але ми усі ще розмовляємо одне з одною. Між нами немає конфлікту,

– розповіла білоруска Соболенко на тлі рішень її країни, яка підтримала напад Росії.

Відзначимо, що титулована тенісистка підтримала Україну. Соболенко вийде на матч в Індіан-Веллсі з синьо-жовтою стрічкою на руці. Цю ініціативу розпочала полячка Іга Швьонтек.

"Я можу вдягнути стрічку у підтримку України. Я відчуваю, що людям потрібна наша підтримка. Сподіваюсь, що вони зрозуміють, що ми усі дуже стурбовані і усі сподіваємось на найкраще та на мир", – відповіла Соболенко.

Свій наступний матч Соболенко зіграє 12 березня проти італійки Ясміне Паоліні в 1/32 фіналу Індіан-Веллс.