Соболенко: Между нами нет конфликта

Третья ракетка мира ответила журналистам на вопрос, среди них был один, который касается войны в Украине, которую развязала Россия. Арина Соболенко с осторожностью ответила на вопросы.

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Белоруска отметила, что ужасающие события, происходящие в Украине, ее очень огорчают. Каждый раз теннисистка молится о мире.

Рассказала Соболенко об отношениях с украинскими теннисистками. Арина заверила, что между ними нет никакой вражды из-за политических решений их стран.

Я не чувствую ничего плохого от украинских игроков. Я все еще общаюсь со всеми девушками и мы все еще друзья, но сейчас все очень волнуются. Конечно, в зоне игроков сейчас у всех не такое настроение, как обычно. Все очень взволнованы, но мы все еще разговариваем друг с другом. Между нами нет конфликта,

– рассказала белоруска Соболенко на фоне решений ее страны, поддержавшей нападение России.

Отметим, что титулованная теннисистка поддержала Украину. Соболенко выйдет на матч в Индиан-Уэллсе с сине-желтой лентой на руке. Эту инициативу начала полячка Ига Швёнтек.

"Я могу надеть ленту в поддержку Украины. Я чувствую, что людям нужна наша поддержка. Надеюсь, они поймут, что мы все очень обеспокоены и все надеемся на лучшее и на мир", – ответила Соболенко.

К слову. Свой следующий матч Соболенко сыграет 12 марта против итальянки Ясмине Паолини в 1/32 финала Индиан-Уэллс.