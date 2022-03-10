Соболенко: Я розумію, чому я не можу грати під білоруським прапором

Третя ракетка світу одна з перших відреагувала на вторгнення в Україну російських військ. Аріна Соболенко продовжує засуджувати дії влади та буде підтримувати український народ.

Дивіться також Довб***б, – реакція Харлан на слова Лаврова про те, що Росія не напала на Україну

У наступному матчі на турнірі у Каліфорнії білоруська тенісистка одягне на руку синьо-жовту стрічку. Таким вчинком Соболенко хоче висловити свою солідарність українцям.

Аріна під час спілкування з журналістами зізналась, що їй сумно за українську націю, яка потерпає від нападу російських фашистів. Тенісистка додала, що розуміє, чому вона виступатиме під нейтральним прапором, адже Білорусь підтримала напад на Україну.

Мені дуже сумно і дуже шкода українських громадян, які втратили свої будинки на цій війні. Але, на жаль, це не під моїм контролем. Я просто сподіваюсь на світ. Принаймні ми можемо грати. Я розумію, чому я не можу грати під білоруським прапором, але це не у нашій владі. Нам усім також дуже сумно та дуже погано через цю ситуацію,

– сказав Соболенко.

Відзначимо, що польська тенісистка Іга Швьонтек висловила підтримку Україні. Полячка вийде на наступний матч теж із стрічкою у кольорах українського прапора. Іга закликала доєднатись до ініціативи та допоможе усім охочим зі стрічками.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!