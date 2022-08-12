білорусь стала найгіршою країною в єврокубках в цьому сезоні: всі її команди вже вилетіли

УЄФА дискваліфікувала росію з єврокубків в сезоні 2022/2023 через війну проти України. Але білорусі вдалося уникнути цього покарання, хоча вона активно і допомагає окупантам у війні. Та її клуби самі вирішили покинути міжнародні турніри.

білорусь в цьому сезоні в єврокубках була представлена чотирма командами – Динамо-Мінськ, солігорським Шахтарем, БАТЕ та Гомелем. Усі вони покинули єврокубки ще на стадії кваліфікації, повідомляє 24 канал.

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Єдину перемогу білоруських клубів було зафіксовано у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій, коли Динамо-Мінськ перемогло чорногорський Дечич. Але вже в наступному раунді турніру команда вилетіла.

Чемпіон білорусі минулого сезону – Шахтар – теж не довго затримався в єврокубках. Команда одразу вилетіла з кваліфікації Ліги чемпіонів в Лігу конференцій. Але й там не зуміла подолати кваліфікаційний етап.

БАТЕ та Гомель очків не здобули, програвши обидва свої матчі та вилетівши з Ліги конференцій.

Однак варто зазначити, що білоруські клуби свої домашні матчі в єврокубках грали не в білорусі. Динамо, Гомель та БАТЕ "домашні" матчі проводили на полі суперника.

Таким чином на чотири команди було зафіксована одна перемога та три нічиї. Ще вісім матчів закінчилися поразками для білоруських команд. Це принесло в сезонний рейтинг білорусі 0,625 бала. Адже на стадії кваліфікації за перемогу нараховується один бал, а за нічию – 0,5 бала. У сумі вийшло 2,5 бала, які треба поділити на чотирьох учасників.

0,625 бала – найгірший показник серед усіх 55 представників країн в цьому сезоні. Відтак білорусь посіла останнє місце. Її зуміли випередити Гібралтар, Сан-Марино та Андорра. При цьому що клуби з Андорри набрала лише 2 бали, але їх було троє, тому і коефіцієнт в них вищий – 0,666.

Білорусь приєдналася до країн, чиї команди вже вилетіли з єврокубків. До цього своїх представників втратили Казахстан, Фарерські острови, Грузія, Естонія, Ісландія, Албанія, Уельс, Гібралтар, Андорра, Чорногорія та Сан-Марино.