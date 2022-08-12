білорусь в цьому сезоні в єврокубках була представлена чотирма командами – Динамо-Мінськ, солігорським Шахтарем, БАТЕ та Гомелем. Усі вони покинули єврокубки ще на стадії кваліфікації, повідомляє 24 канал.
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Єдину перемогу білоруських клубів було зафіксовано у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій, коли Динамо-Мінськ перемогло чорногорський Дечич. Але вже в наступному раунді турніру команда вилетіла.
Чемпіон білорусі минулого сезону – Шахтар – теж не довго затримався в єврокубках. Команда одразу вилетіла з кваліфікації Ліги чемпіонів в Лігу конференцій. Але й там не зуміла подолати кваліфікаційний етап.
БАТЕ та Гомель очків не здобули, програвши обидва свої матчі та вилетівши з Ліги конференцій.
Таким чином на чотири команди було зафіксована одна перемога та три нічиї. Ще вісім матчів закінчилися поразками для білоруських команд. Це принесло в сезонний рейтинг білорусі 0,625 бала. Адже на стадії кваліфікації за перемогу нараховується один бал, а за нічию – 0,5 бала. У сумі вийшло 2,5 бала, які треба поділити на чотирьох учасників.
0,625 бала – найгірший показник серед усіх 55 представників країн в цьому сезоні. Відтак білорусь посіла останнє місце. Її зуміли випередити Гібралтар, Сан-Марино та Андорра. При цьому що клуби з Андорри набрала лише 2 бали, але їх було троє, тому і коефіцієнт в них вищий – 0,666.
Білорусь приєдналася до країн, чиї команди вже вилетіли з єврокубків. До цього своїх представників втратили Казахстан, Фарерські острови, Грузія, Естонія, Ісландія, Албанія, Уельс, Гібралтар, Андорра, Чорногорія та Сан-Марино.