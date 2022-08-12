беларусь в этом сезоне в еврокубках была представлена четырьмя командами – Динамо-Минск, солигорским Шахтером, БАТЭ и Гомелем. Все они покинули еврокубки еще на стадии квалификации, сообщает 24 канал.

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Единственная победа белорусских клубов была зафиксирована в первом раунде квалификации Лиги конференций, когда Динамо-Минск победило черногорский Дечич. Но уже в следующем раунде турнира команда вылетела.

Чемпион Беларуси в прошлом сезоне – Шахтер – тоже не долго задержался в еврокубках. Команда сразу же вылетела из квалификации Лиги чемпионов в Лигу конференций. Но и там не смогла преодолеть квалификационный этап.

БАТЭ и Гомель очков не завоевали, проиграв оба своих матча и вылетев из Лиги конференций.

Однако следует отметить, что белорусские клубы свои домашние матчи в еврокубках играли не в беларуси. Динамо, Гомель и БАТЭ "домашние" матчи проводили на поле соперника.

Таким образом, на четыре команды была зафиксирована одна победа и три ничьи. Еще восемь матчей окончились поражениями для белорусских команд. Это принесло в сезонный рейтинг беларуси 0,625 балла. Ведь на стадии квалификации за победу начисляется один балл, а за ничью – 0,5. В сумме получилось 2,5 балла, которые нужно поделить на четырех участников.

0,625 балла – самый плохой показатель среди всех 55 представителей стран в этом сезоне. Потому беларусь заняла последнее место. Ее сумели опередить Гибралтар, Сан-Марино и Андорра. При этом клубы из Андорры набрала всего 2 балла, но их было трое, поэтому и коэффициент в них выше – 0,666.

белорусь присоединилась к странам, чьи команды уже вылетели из еврокубков. До этого своих представителей потеряли Казахстан, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория и Сан-Марино.