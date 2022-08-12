У Лізі Європи та Лізі Конференцій в четвер, 11 серпня, відбулися поєдинки третього кваліфікаційного раунду. Після цих матчів Україна втратила ще один клуб у єврокубках, повідомляє 24 канал. Після вильоту Ворскли від АІКа, Лігу Конференцій залишила і Зоря. Мінімальної перемоги в першому поєдинку не вистачило луганцям для проходу Університаті. Матч-відповідь впевнено виграли румуни (3:0).

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Тепер же в єврокубках залишаються Шахтар і Динамо в Лізі чемпіонів, а також Дніпро-1 – в Лізі Європи. Для команди Олександра Кучера це буде дебютний сезон на міжнародній арені.

Команда почне свій шлях з раунду плей-офф ЛЄ. 11 серпня визначився остаточний суперник дніпрян. Ним став кіпрський АЕК з міста Ларнака. Команда подолала бар'єр у вигляді сербського Партизану (2:1, 2:2) і вийшла на українців.

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Коли і де матчі

Перша гра буде номінально "домашньої" для дніпрян і відбудеться 18 серпня у словацькому місті Кошице. Початок – о 20:00 за київським часом. Своєю чергою матч-відповідь у Ларнаці призначений на 25 серпня. Час – той самий.

Переможець дуелі вийде у дебютний для себе груповий раунд Ліги Європи. Той, хто програє, теж не залишиться без євроосені, оскільки опуститься в Лігу Конференцій.

Україна в єврокубках 2022-2023: