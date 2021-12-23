Білодід зізналася, коли повернеться на перші змагання після Олімпіади

Зіркова українська дзюдоїстка Дарія Білодід завершила повноцінний тренувальний збір, який пройшов у Туреччині. В інтерв'ю Дарія розповіла про свою поточну готовність.

Украхнська дзюдоїстка довго відпочивала після Олімпіади, тому повернутися в оптимальну форму було дуже важко.

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Дарія, як пройшов збір у Туреччині? Яку роботу було виконано?

10-денний збір у Туреччині пройшов чудово. Здебільшого ми займалися загальнофізичною підготовкою, закладали базу наступного року. Це були як функціональні та кардіо-тренування, так і робота на татамі. Можна сказати, це традиційний базовий збір на початок року.

Зі мною на зборі як спаринг-партнерка була присутня Аліна Шилова, яка допомагала мені тренуватися.

Чи важко було повертатися до тренувань після паузи?

Насправді я вже добре втягнулася в роботу, звикла до режиму, хоч після відпочинку це було досить складно. Після Олімпійських ігор я близько півтора місяця відпочивала, і тому повертатися було непросто, потрібно було трохи часу. Однак зараз уже почуваюся добре і сприймаю навантаження без проблем.

Чи вже сумуєш за змаганнями і коли плануються перші старти?

Не можу сказати, що дуже сумую за турнірами, адже був складний рік, і важко було готуватися до всіх змагань, бо це велике психологічне навантаження. Тому поки що я фізично готуюся, а психологічно ще відпочиваю. Думаю, що мені потрібний ще певний час, щоб справді засумувати за стартами і конкретно почати готуватися до змагань.

Зараз я налаштовуюсь на збори після Нового року, щоби битися, відчути іноземних суперниць у новій для мене ваговій категорії. А далі дивитимуся по відчуттях – коли зрозумію, що готова до змагань, тоді боротимуся. Вважаю, що на турніри треба їхати добре підготовленим як фізично, так і морально. Коли я відчую, що морально готова, одразу побачите мене на змаганнях,

– сказала Білодід.

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