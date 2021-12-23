Украхнська дзюдоїстка довго відпочивала після Олімпіади, тому повернутися в оптимальну форму було дуже важко.
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Дарія, як пройшов збір у Туреччині? Яку роботу було виконано?
10-денний збір у Туреччині пройшов чудово. Здебільшого ми займалися загальнофізичною підготовкою, закладали базу наступного року. Це були як функціональні та кардіо-тренування, так і робота на татамі. Можна сказати, це традиційний базовий збір на початок року.
Зі мною на зборі як спаринг-партнерка була присутня Аліна Шилова, яка допомагала мені тренуватися.
Чи важко було повертатися до тренувань після паузи?
Насправді я вже добре втягнулася в роботу, звикла до режиму, хоч після відпочинку це було досить складно. Після Олімпійських ігор я близько півтора місяця відпочивала, і тому повертатися було непросто, потрібно було трохи часу. Однак зараз уже почуваюся добре і сприймаю навантаження без проблем.
Чи вже сумуєш за змаганнями і коли плануються перші старти?
Не можу сказати, що дуже сумую за турнірами, адже був складний рік, і важко було готуватися до всіх змагань, бо це велике психологічне навантаження. Тому поки що я фізично готуюся, а психологічно ще відпочиваю. Думаю, що мені потрібний ще певний час, щоб справді засумувати за стартами і конкретно почати готуватися до змагань.
Зараз я налаштовуюсь на збори після Нового року, щоби битися, відчути іноземних суперниць у новій для мене ваговій категорії. А далі дивитимуся по відчуттях – коли зрозумію, що готова до змагань, тоді боротимуся. Вважаю, що на турніри треба їхати добре підготовленим як фізично, так і морально. Коли я відчую, що морально готова, одразу побачите мене на змаганнях,
– сказала Білодід.
Як Білодід здобула першу медаль України у Токіо
- У бронзовому фіналі Білодід була сильнішою за ізраїльтянку Широ Рішоні. Українка іппоном, найвищою оцінкою у дзюдо, вирвала "бронзу" наприкінці зустрічі. Дарія стала авторкою першою медалі України на Олімпіаді-2020.
- Відразу після сутички 20-річна спортсменка розплакалась. Дарія не могла стримати сліз через те, що не взяла "золото". Але відразу після нагородження зізналась, що краще будь-яка медаль, ніж залишитись поза п'єдесталом.
- До бронзового фіналу українка перемогла Міліци Ніколіч з Сербії, португальську дзюдоїстку Катаріну Кошту та програла у півфіналі Фуні Тонакі з Японії.