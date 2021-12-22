Украинская дзюдоистка долго отдыхала после Олимпиады, поэтому вернуться в оптимальную форму было очень трудно.

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Дарья, как прошел сбор в Турции? Какая работа была выполнена?

10-дневный сбор в Турции прошел отлично. В основном мы занимались общефизической подготовкой, закладывали базу следующего года. Это были как функциональные и кардио-тренировки, так и работа на татами. Можно сказать, это традиционный базовый сбор на начало года.

Со мной на сборе как спарринг-партнерша присутствовала Алина Шилова, которая помогала мне тренироваться.

Тяжело ли было возвращаться к тренировкам после паузы?

На самом деле я уже хорошо втянулась в работу, привыкла к режиму, хоть после отдыха это было довольно сложно. После Олимпийских игр я около полутора месяцев отдыхала, и поэтому возвращаться было непросто, нужно было немного времени. Однако сейчас уже чувствую себя хорошо и воспринимаю нагрузку без проблем.

Скучаешь ли ты уже по соревнованиям и когда планируются первые старты?

Не могу сказать, что очень скучаю по турнирам, ведь был сложный год, и тяжело было готовиться ко всем соревнованиям, потому что это большая психологическая нагрузка. Поэтому пока я физически готовлюсь, а психологически еще отдыхаю. Думаю, что мне нужно еще некоторое время, чтобы соскучиться за стартами и конкретно начать готовиться к соревнованиям.

Сейчас я настраиваюсь на сборы после Нового года, чтобы драться, почувствовать иностранных соперниц в новой для меня весовой категории. А дальше буду смотреть по ощущениям – когда пойму, что готова к соревнованиям, тогда буду бороться. Считаю, что на турниры надо ехать хорошо подготовленным как физически, так и морально. Когда я почувствую, что морально готова, сразу увидите меня на соревнованиях,

– сказала Белодед.

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