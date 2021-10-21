Білодід розповіла, які якості найбільше цінує в чоловіках: відео

21 жовтня 2021 , 12:30
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Дар’ї Білодід

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року Дар’я Білодід дала невелике інтерв'ю для для відомого журналу Vogue.

Стильне інтерв'ю 

Ролик, який спортсменка поширила у своєму інстаграмі поєднував у собі стильні кадри зі зйомки для видання Vogue. Інтерв'ю складалося з коротких питань, а відповіді Білодід були теж лаконічні.

Цікаво Призери Олімпіади-2020 Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок

"Я, в принципі, дуже люблю зйомки, але коли зі мною працює команда професіоналів і коли кожен образ продуманий до дрібниць, тоді моєму щастю немає меж", – написала спортсменка у своєму дописі. 

Дар'я розповіла, що найбільше в чоловіках цінує вірність, надійність, інтелект та вміння залицятися та любити. 

А от в жінках їй подобаються такі риси, як мудрість, інтелект та привабливість. 

Дзюдоїстка зізнається, що хоче бути кращою у всьому. А мріє вона про міцну та здорову родину. 

На запитання ким би Даря хотіла бути, вона заявила, що тільки собою.

Я завжди сильна духом,
– відповіла Білодід про стан духу на сьогодні. 

Білодід здобула першу медаль України у Токіо. У бронзовому фіналі українка була сильнішою за ізраїльтянку Широ Рішоні.

 

Автор: Дарина Жданович