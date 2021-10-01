Чемпіонський спаринг
Жан Беленюк і Дарія Білодід провели спільне тренування. Відео виклав сам Беленюк.
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У ролику видно, як після кількох невпевнених рухів спортсмени почали боротися по-справжньому. В кінці Жан схопив свою прекрасну партнерку за талію і зробив імітацію кидка через стегно.
"Входжу в тренувальний ритм з чемпіонкою Дарією Білодід. Спершу жироспалюючі вправи, а потім борцівські спаринги", – підписав відео Беленюк.