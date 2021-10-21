Стильное интервью

Ролик, который спортсменка выложила в своем инстаграме, сочетал в себе стильные кадры со съемки для издания Vogue. Интервью состояло из коротких вопросов, а ответы Белодед были тоже лаконичны.

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"Я, в принципе, очень люблю съемки, но когда со мной работает команда профессионалов и когда каждый образ продуман до мелочей, тогда моему счастью нет предела", – написала спортсменка в своем сообщении.

Дарья рассказала, что больше всего в мужчинах ценит верность, надежность, интеллект и умение ухаживать и любить.

А вот в женщинах ей нравятся такие черты, как мудрость, интеллект и привлекательность.

Дзюдоистка признается, что хочет быть лучшей во всем. А мечтает она о крепкой и здоровой семье.

На вопрос кем бы Даря хотела быть, она заявила, что только собой.

Я всегда сильна духом,

– ответила Белодед о состоянии духа на сегодня.

Белодед завоевала первую медаль Украины в Токио. В бронзовом финале украинка была сильнее израильтянки Ширы Ришони.