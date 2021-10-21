Стильне інтерв'ю

Ролик, який спортсменка поширила у своєму інстаграмі поєднував у собі стильні кадри зі зйомки для видання Vogue. Інтерв'ю складалося з коротких питань, а відповіді Білодід були теж лаконічні.

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"Я, в принципі, дуже люблю зйомки, але коли зі мною працює команда професіоналів і коли кожен образ продуманий до дрібниць, тоді моєму щастю немає меж", – написала спортсменка у своєму дописі.

Дар'я розповіла, що найбільше в чоловіках цінує вірність, надійність, інтелект та вміння залицятися та любити.

А от в жінках їй подобаються такі риси, як мудрість, інтелект та привабливість.

Дзюдоїстка зізнається, що хоче бути кращою у всьому. А мріє вона про міцну та здорову родину.

На запитання ким би Даря хотіла бути, вона заявила, що тільки собою.

Я завжди сильна духом,

– відповіла Білодід про стан духу на сьогодні.

Білодід здобула першу медаль України у Токіо. У бронзовому фіналі українка була сильнішою за ізраїльтянку Широ Рішоні.