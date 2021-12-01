Безглузде виправдання: Лопес звинувачує транслятора бою у поразці від Камбососа

Джордж Камбосос відібрав чемпіонські титули у Теофімо Лопеса. Команда американського боксера знайшла винуватця поразки.

Хірн: У поразці винні ми з DAZN

Вже перший захист титулів, який відбувся у ніч на 28 листопада, завершився провалом для Теофімо Лопеса. Промоутер Едді Хірн розповів, що Лопеси зайшли виправдання у цій поразці.

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Цікаво, що до поєдинку тренер та батько Лопеса заявляв, що співпраця з DAZN – найкраще рішення у його житті. А тепер вони звинувачують у поразці саме транслятора бою.

Ще тиждень тому Лопес-старший казав, що співпраця з DAZN – це найкраще, що вони робили у житті. Але потім Теофімо поступився рішенням суддів у бою, в якому, як всі вважають, він справді програв, і з'ясувалося, що в цьому винні ми з DAZN,

– сказав промоутер.

Хірн додав, що отримував телефонні дзвінки від Лопеса-старшого, але лаконічно відповів на його бідкання: "Послухай, ми ставилися до вас із неймовірною повагою".

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